Manises premia la tradició i l’avantguarda en la Biennal de Ceràmica

El municipi de Manises va celebrar, divendres passat a la nit, l’acte d’inauguració de la XV edició de la Biennal Internacional de Ceràmica i va entregar els premis d’aquest prestigiós concurs, els quals reconeixen el valor de l’art de la ceràmica i destaquen el seu caràcter tradicional i avantguardista.

Com ja va exposar aquest diari, en la modalitat de ceràmica artística, el Premi President de la Generalitat Valenciana, dotat amb 5.000 euros, ha sigut per a l’obra Mi jardín del edén, de Rafael Jiménez Chacón (Sevilla), i el Premi Diputació de València, dotat amb 3.000 euros, per a Folding in Motion, de Simcha Eve-Chen (Rehovot, Israel).

Igualment, el Premi Ciutat de Manises en la modalitat de disseny de producte ceràmic, dotat amb 3.000 euros, ha sigut per a l’obra Fire Works, d’Ubaldo Cristóbal Serrano (Madrid), “per utilitzar les possibilitats tèrmiques de la ceràmica per a incorporar el foc i la calor als interiors, en un disseny amb un alt nivell tècnic i estètic”.

Aquestes obres, així com les 56 finalistes seleccionades d’entre les 597 presentades a aquest concurs, formen part d’una exposició entre el 10 de juny i el 9 de setembre a la sala Los Filtros, i figuren en el catàleg que s’edita amb motiu de la Biennal.

Durant aquests tres mesos també tindran lloc diferents activitats amb la ceràmica com a fil conductor, com ara conferències i cinema, i l’exposició de les obres de les artistes guanyadores de l’edició anterior. Així, la mostra “Donde vamos”, de Carie Oltmann, Premi Disseny de Producte Ciutat de Manises de 2019, es pot visitar al Museu de la Ceràmica des del 6 de juny fins al 9 de setembre; i “Casa 8”, d’Uxue López, Premi President de la Generalitat Valenciana de l’edició anterior, des del 9 de juny fins al 9 de setembre a la Sala Vicent Ros de la Casa de Cultura.