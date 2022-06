Un nou deute de 420.000 euros del Consell ofega el centre ocupacional i de dia de diversitat funcional de la Xara

La història es repeteix. L’any passat, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va arribar a deure 650.000 euros a l’Aprosdeco, l’entitat que gestiona el centre ocupacional i de dia de la Xara. Els ajuntaments de la Marina Alta van exigir que se saldara aquest deute. Els usuaris i els responsables d’Aprosdeco, entitat sense ànim de lucre creada fa 48 anys, van arribar a manifestar-se a la plaça de Nules, enfront de la seu de la conselleria que dirigeix Mónica Oltra. I la Conselleria va començar a pagar les factures pendents.

Un any després, el centre ocupacional i de dia torna a estar asfixiat pel deute d’Igualtat. La Conselleria deu a Aprosdeco cinc factures, que ascendeixen a més de 420.000 euros. Els 32 professionals que atenen els 90 usuaris amb diversitat funcional intel·lectual. Al maig, els treballadors no han pogut cobrar íntegra la nòmina. Aprosdeco avisa que “la situació s’agreujarà si en els següents mesos la Conselleria no fa front als seus deutes i normalitza el pagament d’un servei vital per a la comarca, ja que no hi ha un altre recurs d’aquestes característiques”.

La direcció d’Infraestructures Socials no dona una data exacta de quan s’abonaran les factures pendents. El problema és el mateix que fa un any: la Conselleria diu que el contracte de gestió amb Aprosdeco ha expirat i es dona una situació de “rescabalament injust”. S’està a l’espera de renovar el contracte. En principi, ha de signar-se al juliol. “Però fins llavors cal continuar sostenint el centre i pagant el personal que atén les persones amb diversitat”, assenyala aquesta entitat que van fundar en 1974 famílies de la Marina Alta i que hui és un referent en el suport a les persones més vulnerables.