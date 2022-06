Ribó anuncia un nou “pulmó verd” per als pobles “castigats” del sud

Els veïns de Castellar-Oliveral tindran un nou pulmó verd en la zona que actualment és un solar sense urbanitzar entre els carrers Ador i Figuereta, utilitzat en part com a aparcament. El parc nou tindrà 8.000 metres quadrats, superfície equivalent a un camp de futbol i serà un gran jardí amb relleu, zones d’estada, una font i arbratge i una gran pèrgola solar per a fer ombra. L’Ajuntament destinarà 1,5 milions d’euros a aquesta nova infraestructura verda, que ara comença a tramitar-se en l’àrea de contractació.

Així ho han anunciat hui en roda de premsa l’alcalde, Joan Ribó, juntament amb el regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i la regidora d’Activitats, Lucía Beamud. Ribó va destacar que “és de justícia fer alguna cosa per compensar els pobles del sud”, els més castigats per les grans infraestructures com el nou llit, la depuradora i el port. “València no és només el centre”, ha destacat l’alcalde.

La regidora d’Activitats, per la seua banda, va destacar que a Castellar s’han dut a terme, en els últims anys, altres xicotetes intervencions per a millorar la infraestructura verda, amb les quals s’ha aconseguit millorar un total de 7.000 metres quadrats, que ara es culminen amb la creació d’aquest “gran pulmó verd” per a Castellar.

Ribó ha destacat que el parc s’ha dissenyat amb la participació amb la ciutadania i estarà prop del futur mercat de venda directa de la “tira de comptar”, una altra demanda dels agricultors de la zona que es dediquen al cultiu ecològic i que el nou govern “vol potenciar” enfront de l’excessiu ús d’adobs i insecticides.

Beamud ha destacat que l’horta com la de Castellar és el quart cinturó, en aquest cas verd, que protegeix la ciutat enfront del canvi climàtic. D’ací la importància de “la mirada cap a la perifèria”, ha destacat.

El regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, per la seua banda, ha destacat que “estem en una de les actuacions més importants d’infraestructura verda”, dissenyada en participació amb els ciutadans, perquè, va adduir Campillo, és necessari “eixir dels despatxos”, El nou parc és un espai que “fomenta la biodiversitat urbana, no serà un jardí contemplatiu”. Segons Campillo, el nou parc serà “el pulmó verd” dels pobles del sud. El nou parc, per al qual no es van donar terminis concrets, tindrà set accessos, zones d’estada, una font, zona de socialització canina, un lavabo autonetejable i mantindrà l’arbratge existent en l’actualitat.