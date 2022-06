Setmana decisiva per al nou entrenador i més eixides en el València BC

En la setmana que hui comença es preveuen moviments importants en el primer equip masculí del València BC. A la presa de la decisió sobre el futur inquilí de la banqueta a la Fonteta, s’afig l’espera de noves baixes després de la ja oficial, fa uns dies, de l’escorta Olivier Hanlan.

Des que Pedro Martínez va sol·licitar tornar a parlar, el València Basket es va donar un temps per a encertar en la contractació de l’entrenador que millor encaixe en el seu projecte. La idea del club és que l’elecció final no es demore més enllà d’aquesta setmana, amb l’esmentat Pedro Martínez i Álex Mumbrú com a candidats. A tots dos se’ls ha informat en profunditat de quins són els plans de present i futur en l’entitat.

El fet que les converses amb l’actual tècnic del Manresa s’hagen mantingut vives mentre el club ha continuat avançant en la planificació posa de manifest que Martínez ha flexibilitzat algun dels seus plantejaments esportius.

En el capítol de baixes, Mike Tobey i Louis Labeyrie poden ser els següents a anar-se’n.