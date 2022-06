El Vaticà cancel·la la missa del Corpus Christi pels problemes de salut del papa

La missa en ocasió del Corpus Christi i la tradicional processó han sigut cancel·lades per la impossibilitat del papa Francesc de celebrar-la pel persistent dolor de genoll, que li impedeix caminar i estar molt temps dempeus, va informar el Vaticà.

“A causa de les limitacions imposades al papa per la gonàlgia i les necessitats litúrgiques específiques de la celebració, no se celebrarà la Santa Missa i la processó amb la benedicció eucarística de la festa del Corpus Christi”, va comunicar el Vaticà en una nota.

En les passades celebracions, com la missa per la festivitat de Pentecosta el passat 5 de juny, o la canonització de diversos beats, el papa Francesc va ser present en primera fila assegut en una cadira de rodes i va llegir l’homilia preparada per a l’ocasió, mentre que la missa va ser oficiada pel cardenal Giovanni Battista Re, degà del col·legi cardenalici.

En aquesta ocasió, s’ha decidit per cancel·lar definitivament aquesta missa que Francesc abans de la pandèmia solia celebrar en alguna parròquia de la perifèria romana.

Els problemes al genoll dret també van fer ajornar, per consell dels metges, a una data encara sense definir, el viatge a la República Democràtica del Congo i Sudan del Sud, previst per a principis de juliol, ha informat hui el Vaticà.

Els metges van aconsellar al papa no fer esforços per a no comprometre els resultats de les teràpies al genoll, que van començar fa algunes setmanes i que es basen sobretot en infiltracions i descans.

El portaveu vaticà, Matteo Bruni, va destacar que el viatge s’ha “ajornat i no anul·lat”, va afirmar que s’estan veient millores en l’evolució dels dolors de genoll i que “sent menys dolor”, però que “els metges han explicat que un esforç excessiu podria fer que tornara a la situació anterior i no recuperar les millores experimentades fins ara”.

Fa alguns dies, durant la reunió amb els bisbes italians, Francesc els va confessar que no volia operar-se i que continuarà amb les infiltracions per a curar la seua malaltia, segons va revelar el diari Il Messagero.