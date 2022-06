Xàtiva marca la màxima del cap de setmana: 37,5 graus centígrads

Estan sent unes jornades sufocants en què el mercuri ha registrat màximes que s’esperen per als mesos de més incidència tèrmica de l’estiu. No obstant això, les dades són les que són i avalen que la primera onada de calor de l’estació ja ha arribat. Així, Xàtiva va marcar el cap de setmana passat la màxima de la Comunitat Valenciana, amb 37,5 graus centígrads.

Máximas registradas durante el fin de semana:

Xàtiva: 37.5

Jalance: 37.2

Pego: 37.1

Ontinyent: 36.2

Alcoy/Alcoi: 35.6

Atzeneta del Maestrat: 35.4

Bicorp: 35.3

Llíria: 35.3

Ademuz: 35.1

Utiel: 34.8

Carcaixent: 34.7

Chelva: 34.6

Barx: 34.4

Turís: 34.3

Elche/Elx: 34.1 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 13 de junio de 2022

Jalance (37,2°), Pego (37,1°), Ontinyent (36,2°) i Alcoi (35,6°) van ser les altres localitats del top cinc de llocs on s’ha generat més calor en les tres províncies. A Bicorp (35,3°), Llíria (35,3°) i Ademuz (35,1°) també s’ha sobrepassat la cota dels 35 graus centígrads.

L’actual onada de calor que està assotant la Comunitat Valenciana està influenciada per la notable estabilitat atmosfèrica que s’està registrant durant aquests dies, alimentada per l’entrada d’una massa d’aire calent procedent del continent africà.

I és que les estadístiques no menteixen. A la capital de la Costera s’ha registrat una mitjana de 34 graus des de l’inici del mes de juny. Situació similar es viu en altres poblacions com Casas del Río, Sumacàrcer o Anna, per posar tres exemples.

Temperatura mitjana de les màximes dels primers 10 dies de juny (°C):



>35: Casas del Río

>34: Xàtiva, Sumacàrcer, Anna

>33: Ontinyent, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Cotes, San Benito, Los Isidros, Los Ruices, Marxuquera



Dades: @avamet, @AEMET_CValencia



Quin inici d'estiu! 🥵 — Adrià Revert (@adria_revert) 11 de junio de 2022

I la situació continuarà durant l’inici de la setmana, ja que els pronòstics parlen de temperatures altes fins —com a mínim— dimecres que ve. Com en onades de calor similars, els experts no dubten a llançar consells com la necessitat d’hidratar-se al màxim, intentar no estar al sol durant les hores centrals del dia o utilitzar roba i calçat adequats per a afrontar unes jornades en les quals el mercuri seguirà en el més alt.