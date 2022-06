Albiren una espècie de tauró al Perellonet

La Policia Local de València ha informat de l'albirament d'una tintorera (tauró menut d'uns dos metres de longitud) en les aigües del Perellonet, per la qual cosa s'ha procedit a hissar la bandera roja en aquesta part del litoral.

No és la primera vegada que apareix un esqual d'aquestes característiques en les platges del sud de València, amb algun incident pel mig. El normal, en qualsevol cas, és que aquests animals no causen problemes i acaben abandonant la zona per a endinsar-se en aigües més profundes.

Mentrestant, la platja del Perellonet romandrà tancada i la tintorera tindrà un seguiment precís per a evitar complicacions.