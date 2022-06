La Comissió Europea compra 110.000 vacunes contra la pigota dels micos

La Comissió Europea ha comprat aquest dimarts unes 110.000 dosis d'una vacuna contra la pigota dels micos a càrrec del pressupost comunitari amb l'objectiu de repartir-les entre els països de la Unió Europea, que rebran les primeres partides "a la fi d'aquest mes de juny", segons ha anunciat la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

Almenys 900 persones han sigut contagiades pel virus des que a mitjan maig se'n van detectar els primers casos, amb casos localitzats en 19 estats membres, incloent-hi Espanya.

Brussel·les ha tancat l'acord de compra amb el laboratori Bavarian Nordic a través de l'Agència Europea de Salut (HaDEA) i es costejarà amb fons del pressupost de la Unió Europea, per la qual cosa l'executiu comunitari "donarà" les vacunes als estats membres, que rebran les dosis en funció de la seua població però donant prioritat als països més afectats pel brot.

El vicepresident de la Comissió Europea responsable de Mode de Vida, Margaritis Schinas, ha explicat que "per primera vegada" es destinaran fons comunitaris a la compra de vacunes com a resultat de la determinació de "construir una Unió de la Salut autèntica i robusta".

En una recent recomanació, el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les seues sigles en anglés) va apuntar l'ús de la vacuna contra la pigota com a profilaxi posterior a l'exposició del virus dels contactes pròxims amb major risc, si bé advocava per una avaluació individual dels riscos i beneficis de la seua administració.