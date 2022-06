"Dirigir aquest club és un luxe per a moltíssims entrenadors"

L'era de Mehdi Natfi en la banqueta del Llevant, amb la responsabilitat de despertar noves il·lusions entre l'afició i amb l'ascens com a línia de meta, va començar amb la seua primera posada en escena davant els mitjans de comunicació. L'expectació a la sala de premsa es va palpar des del primer moment.

La seua carta de presentació va ser d'absolut agraïment, demostrant que és una persona de cor pur i que es mou per emocions. El futbol és la seua passió, i després de llaurar-se un nom des de baix, vol demostrar la seua validesa en el que és un nou repte en la seua trajectòria en les banquetes. «M'agradaria agrair les paraules del president. Soc una persona de cor i rebre aquest afecte m'arriba. És un gran honor estar ací i és una responsabilitat tremenda. M'agraden els desafiaments i estic llest per a retornar el club al lloc que es mereix. Hi ha treball per davant, i més després del descens», va comentar el nou entrenador llevantinista.

Més enllà de la seua il·lusió, el franc-tunisià va voler traslladar que el seu Llevant ha de saber on competeix i que caldrà suar molt per a estar dalt, encara que no va deixar escapar l'oportunitat de donar pinzellades sobre el que es veurà en el verd. «El Llevant competirà en Segona Divisió i cal ser conscients d'això. Necessitem humilitat. No vull que ens vegen com que hem descendit. Vull un equip ordenat, intens, treballat, que manege les fases del joc... Si tenim un equip vistós millor, però cal assimilar que estem en Segona. Tant els que estan en el verd com els que estan en la graderia». Una graderia a la qual Mehdi Nafti vol convéncer a partir del primer minut de la temporada 22-23. «Darrere d'un micròfon no serveix de res. Em quede amb el que he viscut en les últimes experiències. De Lugo i de Leganés me n'he anat amb moltes abraçades», va dir l'entrenador.

Tant en l'Anxo Carro com en el Butarque, el nou tècnic va començar amb projectes arrancats, i en la seua tercera experiència en la divisió de plata, tindrà l'oportunitat de construir des de l'inici. «És una tranquil·litat. Tenim temps i hi haurà més per a reflexionar i treballar», alhora que va confessar la seua satisfacció. «Entrenar el Llevant és un luxe per a moltíssims entrenadors. És un luxe mirar cap amunt i no cap avall». No obstant això, té clar què vol d'un vestuari encara per confeccionar. «No competiré el primer partit amb gent que no vulga estar-hi. Vull que estiguen orgullosos de jugar ací», va dir.

A més, Quico Catalán li va demanar que «cal buscar l'excel·lència en cada cosa que fem. Aquest és el nostre desafiament en la parcel·la esportiva, que el nostre dia a dia siga exigent i il·lusionant. Amb tota la il·lusió que has transmés, fes-ho, com ho vas fer amb Felipe. Transmets una il·lusió i un coneixement que és necessari», va comentar.