La plaça de l'Ajuntament recupera el festival Polirítmia en el marc de la Gran Fira de València 2022

La plaça de l'Ajuntament serà de nou enguany escenari del programa d'actes del festival Polirítmia, que se suma a la programació de la Gran Fira de València 2022, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha participat hui en la presentació del programa d'aquesta cinquena edició del festival, i ha agraït l'aposta per la ciutat de València com a espai i seu dels espectacles de música i dansa tradicionals.

El festival començarà el pròxim 1 de juliol amb el Sarau a la plaça de l’Ajuntament, una proposta de danses participatives que busca recuperar la presència dels antics quadres de balls populars, amb una sessió de música i ball oberta a dansaires i a totes aquelles persones que s'acosten a ballar “a la fresca” jotes, fandangos, boleros o seguidilles. Tal com ha explicat el regidor Carlos Galiana, “enguany tornem amb tota la normalitat, després d'unes edicions marcades per les restriccions de la pandèmia”. “Per a nosaltres és molt important tindre aquest festival dins de la Gran Fira”, ha assegurat, i ha animat tota la ciutadania a gaudir de les propostes de Polirítmia 2022. Galiana ha participat en l'acte de presentació, que ha tingut lloc al Teatre Principal de València, i que ha comptat amb la presència del secretari autonòmic de Cultura i Esport de la Generalitat, Ximo López; la directora general de Música i Cultura Popular, Marga Landete; el cap del Servei de Cultura de la Diputació de València, Josep Vidal, i el director artístic del festival Polirítmia, Rafael Arnal. Tots ells han destacat la trajectòria ascendent d'aquest festival, que en els seus quatre anys de vida (enguany se'n fa la cinquena edició), i malgrat les restriccions per la crisi sanitària, ha passat de 600 a més de 5.000 espectadors. A més, els ponents han destacat el caràcter formatiu i pedagògic de la convocatòria, ja que compta amb la participació del Cefire, Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat.