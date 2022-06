El Prado farà exposicions temporals en museus valencians

El Museu del Prado cedirà obres dels seus fons d'artistes o sobre temes valencians per a organitzar exposicions temporals en diferents pinacoteques de la Comunitat Valenciana.

Així ho han acordat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el director del Museu del Prado, Miguel Falomir, en una reunió que han mantingut aquest matí a Madrid per a explorar les possibilitats d'incrementar la presència de la col·lecció de la institució museística nacional en museus de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, el govern valencià signarà un acord marc pel qual el museu nacional cedirà part de les 3.000 pintures de la seua col·lecció, que romanen emmagatzemades o que ja es mostren en exposicions itinerants per tota Espanya, a diverses pinacoteques dependents o gestionades per la Generalitat a través del Consorci de Museus. Així doncs, l'acord beneficiarà espais expositius com els museus de Belles Arts de València, Alacant i Castelló o el Centre del Carme.

A més, i segons ha pogut saber aquest periòdic, les peces cedides pel Prado seran d'autors valencians de qualsevol època -des del gòtic fins als inicis del segle XX- o estaran relacionades d'alguna manera amb la Comunitat Valenciana.

Tal com ha destacat Puig en un comunicat, aquest marc de col·laboració "servirà per a enriquir l'oferta expositiva al mateix temps que s'afavoreix el coneixement dels fons del Prado que actualment no s'exhibeixen de manera permanent".

El president de la Generalitat ha qualificat la reunió de “molt satisfactòria” i ha mostrat la seua voluntat de “reactivar” les relacions entre la Generalitat i el Museu de Prado mitjançant aquestes fórmules de col·laboració, que s'emmarquen en el Pla d'actuació del Museu Nacional del Prado 2022-2025 amb la finalitat de fomentar la visibilitat de la col·lecció en tot el territori espanyol.

El cap del Consell també ha posat en relleu el valor del Museu de Belles Arts de València "com a segona pinacoteca més important d'Espanya" i ha exposat la necessitat de dotar-lo de més projecció i autonomia per part de l'Estat, ja que es tracta d'un centre artístic de titularitat estatal.