Rafelbunyol i Global Omnium promouen l'aigua de l'aixeta

L'Ajuntament de Rafelbunyol, “conscient de la importància de vetlar pel medi ambient i amb l'objectiu de convertir-se en una ciutat verda”, ha tornat a apostar per l'ampliació de fonts refrigerades i filtrades amb la qual es promociona el consum de l'aigua de l'aixeta.

Així, Aguas de Valencia, pertanyent a Global Omnium (empresa gestora del servei de l'aigua i clavegueram de la localitat), ha instal·lat la segona font d'aquest tipus a Rafelbunyol, que donarà un servei gratuït als i les joves d'entre 12 i 31 anys que visiten regularment el recentment inaugurat, Espai Jove.

"Treballem per un municipi sostenible, on la mateixa administració siga l'espill de bones conductes mediambientals en què mirar-se. L'Espai Jove és un punt de gran afluència, perfecte perquè la nostra joventut normalitze que els gestos ecològics poden ser senzills i alhora molt significatius", ha assegurat l'alcalde de la localitat, Fran López.

Per la seua banda, el director de l'àrea metropolitana, Jorge Barea, ha afirmat que “beure aigua de l'aixeta no sols és bo per a la salut, sinó que també suposa un important estalvi econòmic, que pot arribar fins als 600 euros a l'any d'estalvi per a una unitat familiar davant el consum d'aigües embotellades. Però, el més important, ajuda a frenar el canvi climàtic”.