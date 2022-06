La Universitat insta a protegir el Forn Alt i més llegat industrial

La Universitat de València advoca per protegir tant el Forn Alt del Port de Sagunt com una altra part del llegat industrial que va des de les mines de Terol d'Ojos Negros fins a la mar.

Així ho ha assegurat en l'informe que ha elaborat, dins del procés que s'està duent a terme per a declarar el Forn Alt com a bé d'interés cultural (BIC), perquè aquest tràmit impulsat per l'Associació del Patrimoni Industrial del Port de Sagunt (APIPS) requereix el vistiplau previ de diverses entitats, com la Universitat o l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València.

El document, al qual ha tingut accés Levante-EMV, assegura que «amb posterioritat a l'expedient de declaració que ens ocupa, s'hauria de preveure també la protecció, conservació i gestió d'aquest patrimoni… en què s'incloguen les instal·lacions relacionades amb l'activitat siderúrgica, com ara les mines, que van proveir de mineral els forns durant l'època de màxima activitat; el mateix traçat del ferrocarril de la Compañía Sierra Menera( CMSM), un conjunt patrimonial en forma d'itinerari lineal que conserva les seues fites construïdes (viaductes, túnels, casetes guardavies...), o el conjunt de les mines d'Ojos Negros, on trobem un interessant conjunt d'edificis que van ser construïts per la CSM», indica, a més defensar el fet de «no deixar de costat la memòria industrial».

Des d'IP van fer públic ahir aquest informe posant l'accent en el fet que el monument continua tancat perquè, com va informar aquest diari, segueix pendent de poder reobrir-se quan es repararen els danys que va causar el temporal Filomena; una intervenció menor però que va requerir molts més mesos dels previstos fins a aconseguir el permís de la Conselleria de Cultura a la fi de l'any passat. «Difícilment pot entendre's que l'Alt Forn, ja declarat monument, continue tancat i barrat», diu el seu regidor Juan Guillén, a més d'acusar de «passivitat» l'Ajuntament i «reclamar el mateix tracte per a l'Alt Forn» que «quan es demanen insistentment inversions per al castell». Mentrestant, des del govern local es va deixar clar a preguntes d'aquest diari que l'obra pendent ha d'impulsar-la la Fundació del Patrimoni Industrial.