Les tempestes seques deixen 1.100 llamps a la Comunitat Valenciana i alguns incendis

Les tempestes seques o d’escassa precipitació registrades aquest dimarts a la Comunitat Valenciana van deixar 1.144 llamps —entre els impactes en terra i les descàrregues que no van arribar a impactar en la superfície— i van causar diversos incendis forestals, que ja s’han controlat o estabilitzat.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), un total de 255 descàrregues elèctriques procedents de llamps van impactar ahir dins del territori de la Comunitat Valenciana, que va registrar sobretot a les comarques de l’interior molta activitat tempestuosa.

La caiguda de llamps va originar diversos incendis forestals a l’interior de la província de València, com el d’Alcublas, que ja s’ha controlat; Serra, on ja no hi ha flames; i Rossell, que ja s’ha estabilitzat, segons el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat.