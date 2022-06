Un llamp provoca un incendi forestal a Estivella

La tempesta elèctrica que va recórrer ahir la comarca va oferir imatges espectaculars, però també alguna de terrorífica, com l’incendi provocat en el cim de la Penya Roja d’Estivella, en plena serra Calderona. Va ser cap a les 20.30 hores quan es va declarar el foc, al qual ràpidament van donar resposta els bombers, les brigades forestals i les autoritats d’Estivella, encapçalades pel seu alcalde, Rafa Mateu, que va seguir de prop les tasques d’extinció durant les primeres hores.

“El lloc era de molt difícil accés —apunta el socialista—, així que els serveis d’extinció van haver de deixar el cotxe en un lloc i caminar durant 40 minuts fins al lloc més pròxim des del qual poder sufocar l’incendi, amb mitjans manuals”. Entre 15 i 20 persones es van encarregar d’aquests treballs i en poc més d’una hora van aconseguir perimetrar l’incendi i apagar les flames. En qualsevol cas i després d’un relleu, diverses brigades van seguir amb aquesta tasca durant tota la nit, fins que aquest matí s’han posat en marxa els mitjans aeris per a assegurar-se que no es reactivara el foc.

Durant tot el dia de hui també està previst que dues brigades s’encarreguen de la vigilància i els treballs preventius necessaris per a acabar de donar per extingit aquest incendi, que no va anar a més no només per la rapidesa del desplegament de l’equip d’extinció, sinó també per les condicions del vent. “Vam tindre bastant sort —reconeix Mateu—, perquè el vent, que bufava de ponent, va evitar que es propagara per la muntanya”.