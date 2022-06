Tanquen un tram de la platja de l’Arenal de Xàbia per a reparar l’emissari submarí

L’empresa Pavasal, contractada per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals per a reparar l’emissari submarí de Xàbia que es va trencar per les pluges torrencials d’abril, ha tancat aquest matí el tram de la platja de l’Arenal on farà els treballs. La mercantil iniciarà hui mateix aquestes obres d’emergència. L’emissari presenta dos trencaments, un a 50 metres de la platja i un altre a 70. Les obres, que ascendeixen a 126.700 euros, han d’acabar-se abans de l’1 de juliol, que és quan comença la temporada turística més potent d’estiu.

Només s’ha tancat el tram de les obres, que és el que hi ha al costat del canal de la Fontana. La platja de l’Arenal està oberta al bany.