València espera tindre l’ordenança abolicionista de la prostitució aquesta legislatura

València podria ser la primera o una de les primeres ciutats a tindre una ordenança de prostitució abolicionista. Després de la unanimitat concitada en el Fòrum de la Prostitució organitzat per la Regidoria de Protecció Ciutadana, el seu màxim responsable, Aarón Cano, creu que no hi ha debat: “Aquesta ciutat s’ha declarat abolicionista, hi ha un acord plenari, tot és clar”, ha explicat el regidor, que espera tindre el document a punt abans que acabe la legislatura, és a dir, abans d’un any.

Cano va explicar a Levante-EMV que el dubte és si fer una ordenança nova o modificar la que ja existeix, opció que és més fàcil. Aquesta ordenança data de 2013 i, encara que llavors governava el Partit Popular, qui la va inspirar va ser la regidora socialista Anaïs Menguzzato, que va aconseguir l’acord unànime de la corporació. Es tracta d’una ordenança pionera que sanciona els clients i protegeix les dones. De fet, en paral·lel amb aquest document, es va posar en marxa un pla de suport al col·lectiu. Segons Cano, aquesta ordenança ha sigut molt útil a la Policia, perquè, encara que la sanció als clients és difícil de demostrar, ha permés tancar 21 pisos i 11 locals en el populós barri xinés de Velluters. Cano creu, per tant, que el millor és agafar aquesta ordenança com a base i anar un pas més enllà, ja que aquest document estava orientat bàsicament a la prostitució de carrer, que a València ja és residual, i és necessari abordar la situació dels pisos o els falsos hotels, és a dir, “la prostitució que no es veu”. Política transversal En aquest sentit, la seua idea és implicar altres regidories en la lluita contra l’explotació de la dona, incloent-hi els serveis d’ocupació de via pública i activitats o aprofundint en la regulació dels apartaments turístics. I, per descomptat, la Policia Local, que no hi té potestat penal, però sí administrativa. En aquest sentit, el regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València creu que és fonamental que s’aprove una llei estatal que empare legalment les ordenances i que avance, paral·lelament, en la lluita contra el proxenetisme i l’explotació de les dones. “L’arquitectura contra la prostitució comença per una llei estatal, segueix amb una ordenança municipal i acaba amb la regulació de la resta de serveis municipals implicats”, explica Cano. És més, creu que aquestes mesures legals han d’anar acompanyades d’un pla per a donar una eixida social i econòmica a les dones prostituïdes. “Si no poden crear un projecte de vida, tot això serà un fracàs”, assegura.