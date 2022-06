La venda de De Frutos està encarrilada i s’esperen més ofertes

Ja resoltes l’arribada de l’entrenador i les negociacions per renovar Pepelu, hi ha una prioritat clara a Orriols: vendre. El club necessita recaptar 10,5 milions i té actius suficients per a això, però encara no s’ha tancat cap operació. L’eixida que més a prop està de cristal·litzar és la de Jorge de Frutos: està encarrilada, però hi ha detalls per concretar. L’acord entre Llevant i Getafe, com ha informat Levante-EMV en els últims dies, està molt a prop. Les postures no són llunyanes, però hi ha una discrepància en la forma de pagament: l’equip madrileny vol introduir jugadors en l’operació per a abaratir el cost del segovià, mentre que el degà del futbol valencià vol cobrar íntegrament en diners. L’extrem és la principal basa per a complir amb les vendes obligades per a quadrar comptes i a les oficines del Ciutat de València no estan disposats a renunciar a una part del traspàs a canvi de futbolistes.

Per l’estat avançat de l’operació i el valor del jugador, De Frutos és el gran nom del mercat. No obstant això, no és l’únic que eixirà traspassat. Un altre dels protagonistes en el capítol d’eixides és Enis Bardhi, que ha despertat l’interés d’un equip de l’MLS però ha rebutjat recalar en la lliga estatunidenca. Així ho va confirmar dilluns Felipe Miñambres en la presentació de Mehdi Nafti. D’altra banda, va haver-hi contactes amb l’Almeria, acabat d’ascendir a Primera, però van acabar sense arribar a un enteniment. La venda del macedoni continua sent una de les prioritats i s’espera que hi haja més clubs que pregunten per ell. També hi ha expectatives de rebre ofertes per Campaña. Amb un any de contracte al davant, la seua situació és complexa: té una clàusula que li permet eixir cedit a un equip de LaLiga Santander si li iguala el salari.