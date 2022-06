El director del Belles Arts considera "fantàstica" la col·laboració amb el Prado

El director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, ha mostrat la seua satisfacció per la possibilitat que la pinacoteca valenciana i el Museu del Prado estrenyen els seus llaços després de la reunió que van mantindre el dimarts el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el director de l'organisme cultural, Miguel Falomir. Així i tot, González Tornel ha recordat que la relació entre els dos museus és “molt fluida” des de fa anys i que ell, com a director, manté un “contacte continu” amb Falomir o amb Joan Molina, cap del departament de pintura gòtica de la pinacoteca nacional.

Tal com va publicar ahir aquest periòdic, després de la reunió entre Puig i Falomir celebrada dimecres, el Prado es va comprometre a col·laborar amb el Belles Arts per a “rellançar” la imatge i marca del museu valencià com a segona pinacoteca d'Espanya. Segons va poder saber aquest periòdic, hi ha una «predisposició» per part del responsable del Prado per a participar en un impuls al museu del carrer Sant Pius V de València a través d'activitats compartides i exposicions, i també a l'hora de traslladar coneixements al Belles Arts en aspectes relacionats amb la gestió.

“Jo no comente l'agenda del president” de la Generalitat, ha assenyalat Pablo González Tornel en ser preguntat sobre això en la inauguració de l'exposició “Disseny, seda i flors” que ha tingut lloc aquest matí. El responsable artístic de la pinacoteca valenciana ha assegurat que no ha parlat ni amb Puig ni amb Falomir després de la seua trobada a Madrid, però ha assenyalat que li sembla “fenomenal tot el treball que es faça per la cultura”. En aquest sentit, ha emmarcat la trobada que va tindre lloc al Prado com a part del “treball continu” per part de Presidència “per a fomentar les relacions entre la Comunitat Valenciana i l'Estat”.

Després de la reunió entre el principal responsable de la Generalitat i el del Prado, també va sorgir l'acord perquè la pinacoteca nacional cedisca obres dels seus fons per a exposicions temporals a la Comunitat Valenciana. Fonts de la Generalitat van assenyalar que les creacions artístiques que el Prado portarà a museus valencians com els de belles arts d'Alacant i Castelló o el centre d'art de Xàtiva seran d'autors valencians o la seua temàtica estarà relacionada amb la Comunitat Valenciana.