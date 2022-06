Grande-Marlaska: "Amb Algèria és el moment de la diplomàcia"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dijous a Saragossa que amb Algèria és "el moment de la diplomàcia", i que es treballa de manera "seriosa i silenciosa per a aquesta desescalada de la situació actual".

Algèria és un veí "estratègic" i la diplomàcia espanyola treballa "amb serietat, tranquil·litat i en silenci, com ha de ser", segons ha explicat als mitjans de comunicació en la visita que ha fet a les obres de construcció de la nova comandància de la Guàrdia Civil a Saragossa.

Ha insistit el ministre que les relacions amb aquest país són "importants i principals" per a Espanya, ja que tenen unes relacions "consolidades en el temps" i, en matèria de seguretat, "una cooperació i coordinació en benefici de les societats, tant en la lluita contra el terrorisme com contra la criminalitat organitzada i les màfies que trafiquen amb éssers humans i estan darrere de la migració irregular".

Una arribada d'immigració irregular que ha baixat enguany en un 35 %, a Balears, Almeria, Cartagena, Múrcia i Alacant, ha dit.

Preguntat per la reunió celebrada aquest dimecres amb el ministre d'Interior del Marroc, Abdelouafi Laftit, Marlaska ha recalcat que aquest país és un veí "absolutament estratègic i fiable" i amb el qual la relació és important "i transversal" des de l'àmbit de la seguretat i també l'econòmic i cultural, i amb el qual la situació és "absolutament satisfactòria" des de la reunió que van mantindre el rei Mohamed VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, el passat 7 d'abril.

"Hi ha un equip de treball per a l'obertura progressiva i gradual de les fronteres, tant per a persones com per a mercaderies, i sempre garantint la seguretat de tots", ha insistit, atés que ha apuntat que ahir es van celebrar més reunions dels equips tècnics en competència de duanes.

Prova d'aquesta bona coordinació efectiva entre els dos països, ha recalcat Marlaska, és l'inici de l'operació Pas de l'Estret, que es desenvoluparà fins al 15 de setembre i que mobilitzarà més de 3,2 milions de persones i més de 700.000 vehicles, segons dades de 2019 que poden ser traslladades a enguany, amb la participació de més de 20.000 efectius a Espanya.