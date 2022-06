Ordenen el desallotjament d'un edifici municipal ocupat al carrer Corona

L'Ajuntament de València aprovarà en la Junta de Govern de demà l'ordre de desallotjament de l'edifici municipal del carrer Corona, 27. Es tracta d'un habitatge de dues plantes que està destinat oficialment a dotació pública però que ha sigut pres per mitja dotzena de persones que, segons ha constatat la Policia Local, creen molts problemes de seguretat i salubritat al barri.

Segons consta en l'expedient, es tracta d'un habitatge que va ser cedit gratuïtament a l'Ajuntament i que està destinat a dotació pública, així com un xicotet terreny la finalitat del qual serà un jardí públic. En total, sumen 268 metres quadrats en aquesta zona històrica de Ciutat Vella.

L'edifici, no obstant això, fa temps que està ocupat. La Policia Local té identificades sis persones, però assegura que a vegades s'hi concentren bastants més. I la conseqüència, segons han denunciat els veïns i han comprovat els agents, són "batusses, discussions, molèsties per soroll, música, foc a l'interior, acumulació de fems, etc.", motiu pel qual les forces de seguretat consideren "urgent" el desallotjament.

L'Ajuntament, de fet, ja els ha donat diversos terminis per a eixir de l'edifici, advertiments als quals ni tan sols han contestat els afectats. En conseqüència, ara se'ls donarà un ultimàtum de 10 dies per a netejar i desallotjar l'immoble, amb l'advertiment que si no fora així, s'iniciaria la via del desallotjament forçós amb l'opció de recórrer fins i tot a les forces de seguretat. S'adverteix, així mateix, que se'ls poden imposar multes coercitives fins a arribar a l'equivalent del 5 % del valor de l'edifici.