Pamesa esquiva la crisi i augmenta un 43 % la seua facturació en venda de ceràmica

El grup Pamesa supera la crisi i va augmentar la seua facturació en venda de ceràmica en un 43 % en el 2021, tot això malgrat l'escalada dels preus de l'energia, que va suposar treballar a pèrdues en l'últim trimestre del passat exercici.

El president de la companyia, Fernando Roig, va donar a conéixer les xifres en una roda de premsa en la qual va fer balanç i va exposar les seues previsions per al 2022. Un any en què, va esmentar, els resultats del primer quadrimestre han sigut positius. Per a mantindre els marges s'ha hagut d'incrementar el preu dels seus productes i aplicar una taxa energètica des de maig, de manera que el preu final s'adapta a les fluctuacions del cost del gas natural.

El grup ceràmic, el més important d'Europa i el sisé del món, va fabricar l'any passat 126 milions de metres quadrats, i tenen l'expectativa de superar els 140 al final del 2022.

Per a això compten amb 3.192 treballadors, la qual cosa suposa un augment de 1039 respecte a març del 2020. "Sense haver aplicat ERTO ni ERO", va dir Roig, malgrat haver passat la pandèmia i l'actual crisi energètica.

Crítiques

El president de Pamesa no va estalviar crítiques als dirigents polítics. "Han de tindre massa treball, perquè no són capaços de xafar el terreny". Especialment en matèria energètica, que a més dels costos suposarà el tancament de les instal·lacions de cogeneració, que sense renovar l'actual marc de retribucions els suposa pèrdues.

També va lamentar el full de ruta del Govern sobre la descarbonització. "No podem renunciar a l'energia nuclear i al carbó nacional per una altra energia fòssil com el gas sense tindre en marxa les instal·lacions eòliques i solars", va expressar.

Una de les grans incorporacions del 2021 va ser l'adquisició del grup Azuliber, que va suposar la incorporació d'actius estratègics com ara mines d'argila. De moment, Pamesa no es planteja més compres "fins que es digerisca aquesta compra". I malgrat els increments de costos ambientals, no es planteja produir a l'estranger. "Soc molt major per a moure'm", va assegurar el president de Pamesa.