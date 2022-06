La pandèmia provoca el major descens demogràfic des de 1975

La Comunitat Valenciana va registrar en 2021 el saldo vegetatiu negatiu més alt des que hi ha dades oficials contrastades, l'any 1975. La xifra de la diferència entre naixements (35.627) i morts (49.733) en el segon any de la pandèmia va ser de 14.106 persones, un nombre que arredoneix la radiografia de la covid-19 en territori valencià. En 2020, l'any I del virus Sars-Cov-2, el saldo negatiu a la Comunitat Valenciana havia sigut de 12.788, lleugerament inferior, i quasi va doblar el de 2019, quan encara vivíem aliens al que estava per arribar, segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Dos anys després, quasi un milió i mig de persones (que se sàpia) s'han contagiat a la Comunitat Valenciana i 9.495 han mort a causa d'una malaltia sobre la qual encara hui hi ha infinitat d'incògnites. Sis onades després, amb milions de dosis de vacunes administrades, la cruesa de les xifres està ací. «No tenim cap saldo vegetatiu que s'acoste al dels dos últims anys des de la dècada dels setanta», assegura Carles Simó, sociòleg i doctor en Demografia per la Universitat de Mont-real.

No és fins a 1982, any de la constitució de les autonomies, quan es recullen dades oficials per comunitats autònomes, però des de l'any 1975 hi ha dades estadístiques fiables sobre aquest tema, tal com confirma el director de l'Agència Valenciana d'Estadística, David González.

En la Guerra Civil

Anar cap arrere en el temps per a trobar un saldo vegetatiu tan negatiu ens porta fins als anys de postguerra i de la Guerra Civil, tenint en compte el boom demogràfic dels seixanta, que ja havia començat a notar-se en els cinquanta. «Encara que estaríem especulant, perquè no podem contrastar-ho. A més, just al final de la Guerra Civil hi va haver una alta natalitat», afirma Simó.

L'any 2021 va començar en plena tercera onada de la pandèmia, la segona més letal de totes. Després del Nadal més agredolç de tots, sense besos, amb ventilació i mascaretes, la corba de contagis va començar a ascendir i no seria fins al 28 de gener quan va tornar a baixar. La relaxació durant aquest Nadal la converteixen ja en la segona onada més dramàtica per nombre de morts. A l'abril arribaria la quarta onada, amb una incidència més baixa, i al juny, la cinquena, que va afectar especialment persones joves, aquelles que encara no havien rebut cap dosi de la vacuna.

A l'alta mortalitat s'uneix la baixa natalitat dels últims anys. Des de 2015, de fet, el saldo vegetatiu a la Comunitat Valenciana ha sigut negatiu. En 2021 hi va haver un total de 35.627 naixements (134 menys que en 2020, un descens del 0,4 %) i 49.733 morts (1.184 més que l'any anterior, un augment del 2,4 %). A més, el nombre de fills per dona al tancament de 2021 era d'1,22 a la Comunitat Valenciana (1,19 de mitjana a Espanya), segons les dades de l'INE publicades ahir. A la C. Valenciana la taxa bruta de mortalitat en 2021, el segon any de la pandèmia, va ser de 9,8 defuncions per cada mil habitants (lleugerament per damunt de la mitjana d'Espanya, 9,5).

Ha caigut també el nombre de dones en edat de ser mare, però també hi ha menys amb una situació favorable per a tindre fills. La precarietat laboral i la inseguretat econòmica originada per la crisi han reduït la taxa de natalitat.