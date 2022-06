Scholz secunda que Ucraïna reba l'estatus de candidata a ingressar a la Unió Europea

El canceller alemany, Olaf Scholz, va afirmar aquest dijous que dona suport a la concessió a Ucraïna de l'estatus de país candidat per a l'adhesió a la Unió Europea (UE), després de reunir-se a Kíiv amb el president ucraïnés, Volodímir Zelenski.

"Alemanya dona suport a una decisió positiva a favor d'Ucraïna. El mateix val per a la república de Moldàvia," va dir Scholz en una compareixença davant la premsa a Kíiv, on va viatjar amb els seus homòlegs de França i Itàlia, Emmanuel Macron i Mario Draghi, i on també va acudir el president de Romania, Klaus Iohannis.

"Ucraïna pertany a la família europea," va agregar, en declaracions citades per la cadena alemanya NTV.