Ford elimina la parada en la fabricació de vehicles de dilluns que ve

Nou canvi en els dies de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de Ford Almussafes. Malgrat que “continuen les tensions en la cadena de subministraments de components, agreujades per la situació geopolítica en l’est d’Ucraïna i el trànsit marítim”, com ha explicat la Comissió de Seguiment de l’ERTO en un comunicat, la multinacional estatunidenca ha decidit eliminar les parades previstes en la fabricació de vehicles per a dilluns que ve. Així, doncs, en aquesta planta, es produirà en tots dos torns i serveis.

La decisió es produeix menys de dos dies després que s’acordara l’eliminació de la parada, també en la fabricació de vehicles, prevista per a hui, i que en la planta de muntatge de motors es donara llum verda a cancel·lar els dies d’ERTO previstos dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve (20-22 de juny). On no hi ha canvi és en els motors mecanitzats, on l’anunci que es va oferir dimecres passat indicava que es detindria la producció des de les 22.00 hores de hui 17 de juny fins a les 22.00 hores del diumenge 19 de juny —dos dies seguits— en totes les línies d’aquesta planta.