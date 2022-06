L’Ajuntament de València estudia recuperar les fogueres de Sant Joan a la platja

Després de dos anys amb les fogueres de Sant Joan prohibides a les platges, l’Ajuntament de València prepara ja el dispositiu especial per a aquesta nit en matèria de seguretat i estudia la possibilitat de tornar a permetre les fogueres en un tram de les platges urbanes del nord de la ciutat: el Cabanyal i la Malva-rosa. Així ho ha dit el vicealcalde Sergi Campillo, que assegura que encara no s’ha pres una decisió sobre aquest tema.

L’any passat, com l’anterior, les platges de València van estar tancades per la pandèmia, amb els accessos barrats perquè la gent no tinguera la temptació de reunir-se. Enguany, però, les festes han tornat a la normalitat, i la nit de Sant Joan no podia ser menys. D’entrada, les platges estaran obertes. Dilluns que ve, les Forces de Seguretat tindran una reunió per a tancar el dispositiu en tot el litoral.

La qüestió és si es podran fer fogueres, el plat fort de la festa. Fonts de la vicealcaldia asseguren que és una decisió difícil que afecta diverses delegacions, incloses neteja, platges o Policia Local. D’antuvi, dimecres es va celebrar una reunió i cap dels serveis va posar problemes per a la celebració. Una altra qüestió és que la festa, molt qüestionada per alguns sectors del Govern municipal, tire avant.