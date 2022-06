L’estabilitat del Botànic està en joc

Ximo Puig eixia d’un acte de la patronal valenciana quan va haver de contestar per primera vegada sobre la imputació de la seua vicepresidenta, Mónica Oltra. “En absolut” afecta l’estabilitat del Botànic, va dir, després de demanar temps per a llegir la interlocutòria i manifestar respecte a la justícia i als seus procediments.

Poques hores després era difícil mantindre ja que la resolució judicial no tinga conseqüències sobre l’aliança d’esquerres. Només la intenció de Mónica Oltra de no donar explicacions fins a seure’s aquest matí en la tribuna habitual de les compareixences posteriors a les reunions setmanals de l’executiu alçava tensions en Presidència. Per a la vicepresidenta, aquest format és una manera de minimitzar els fets i no eixir-se’n del pla de la normalitat. Per a l’entorn de Puig, suposa arrossegar tota la institució en la seua defensa en lloc de deixar el Consell al marge d’un cas judicial per l’actuació d’Oltra (i la de càrrecs i funcionaris de la conselleria que dirigeix) després de la denúncia d’una menor d’haver patit abusos sexuals per part del llavors marit de la vicepresidenta.

La mesura de la importància dels fets és encara la seua repercussió a Madrid. I la d’ahir va ser alta: presència en els sumaris dels noticiaris de televisió i ràdio, portades de webs dels grans diaris i reaccions de dirigents polítics estatals. La traducció és un desgast elevat del Botànic. Aquesta és la lectura que s’estenia ahir en els corredors del Palau de la Generalitat. I que contrasta amb la defensa ferma d’Oltra, sense fissures, que Compromís es va afanyar a oferir i amb la comprensió del tercer soci de l’executiu, Unides Podem.

Aquest esquema, unit a la mirada del PP, posada més en Puig que en Oltra, situa la pressió sobre el president de la Generalitat. Ell té la facultat de destituir la número dos del seu govern, però les repercussions d’una decisió així són difícils d’albirar ara. La pregunta no és només si Puig és capaç de fulminar la vicepresidenta del Consell per la seua situació judicial, sinó si és viable una reedició (per tercera vegada) del govern de coalició després d’apartar la líder de Compromís.

No obstant això, Puig no té descartada aquesta possibilitat. “Tots els escenaris estan oberts”, manifestava ahir un dels col·laboradors més pròxims del cap del Consell. “Potser no hui, però no és una cosa implantejable”, afegia.

En el punt de mira apareix un concepte: la incoherència. Té a veure amb l’actitud contundent que Oltra (i Compromís i tota l’esquerra valenciana) ha mostrat en el passat davant dels casos de corrupció en la dreta i els problemes d’aquesta amb la justícia. Compromís intenta fer valdre que és una qüestió merament administrativa, d’expedients oberts o sense tramitar, però els escrits seriosos de Fiscalia i del TSJ han desplaçat el focus del cas cap a l’encobriment (presumpte) d’un cas d’abusos a menor per a afavorir el llavors marit d’Oltra o beneficiar-la políticament a ella.

La vicepresidenta pot optar per un perfil públic baix almenys fins a la seua declaració, però la tensió mediàtica es traslladarà encara més sobre Puig. L’horitzó, a més, no és d’una resolució ràpida, sinó que s’entén que, després de declarar Oltra, es demanaran més compareixences. Un tercer Botànic s’antulla hui més difícil, ja siga pel desgast del Consell o per les conseqüències d’un cessament unilateral.