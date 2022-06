Oltra rebutja dimitir i defensa que el seu cas és una “cacera de l’extrema dreta”

Mónica Oltra ha comparegut, després de la seua imputació, en l’habitual roda de premsa del Consell, per a assenyalar que no pensa dimitir, que no hi ha línia roja per a la qual es plantege la seua dimissió, “ja que no hi ha fase judicial que canvie la realitat”, i que, malgrat la seua citació com a investigada per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, no hi ha res que haja canviat i que el procés judicial és una “cacera de l’extrema dreta”.

El Consell podria haver aprovat aquest divendres qualsevol cosa que els acords de l’executiu autonòmic simplement haurien servit de teloners abans del gran tema: la situació judicial d’Oltra. El futur de la vicepresidenta no és només autonòmic, sinó que té impacte estatal i la convocatòria davant de les primeres explicacions després de la imputació ho ha demostrat. La líder de Compromís ha intervingut, com cada divendres, després del Ple del Govern valencià, davant d’una expectació extraordinària, compareixença en què l’únic punt del dia ha sigut aquest, la seua citació com a investigada. En les seues explicacions, Oltra ha aprofitat la mateixa interlocutòria amb la qual el TSJ estableix la seua imputació per a defensar la seua continuïtat en el càrrec i la seua innocència. “Cert és que no hi ha prova directa”, ha parafrasejat la vicepresidenta a partir de l’escrit judicial, que ha servit com a principal defensa. Aquesta frase i emmarcar la seua situació processal en una “persecució de l’extrema dreta”, l’anomenat lawfare a partir de “denúncies falses”, es converteixen en els motius d’Oltra per a aguantar. Perquè continuar en el càrrec no és només una manera de “ser coherent”, sinó que es tracta d’“una postura ètica, estètica i política, no personal”. “Si fan això amb mi, ho poden fer amb qualsevol”, ha expressat Oltra, que ha posat el seu cas com una forma de “defensa democràtica” enfront de l’extrema dreta. “Aquesta gent no pot guanyar”, ha indicat la vicepresidenta, que ha rebutjat similituds entre la seua situació i la de Francisco Camps quan li han recordat les seues declaracions en 2009. “Qualsevol comparació amb el comportament corrupte del PP és odiosa”, ha afegit. A preguntes sobre si ha parlat de la seua imputació amb Ximo Puig, Oltra ha assenyalat que no, però que compta amb el suport de tot el Consell i que no volen incrementar “més la pressió” sobre el cap del Consell. Així, ha considerat que el seu cas no genera “desgast polític” sobre el Govern del Botànic i que la pressió en política “cal aguantar-la”. “Si no, u es dedica a altres coses”, ha precisat. La vicepresidenta ha rebutjat, així mateix, deixar de ser la portaveu de l’executiu autonòmic.