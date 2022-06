Ribera Salud no troba metges per als consultoris d’estiu de Xàbia, Calp i Dénia

Ribera Salud no troba metges. L’estiu es presumeix complicat. La població a la Marina Alta es dispara i no hi ha reforç de sanitaris. La concessionària de la sanitat a la comarca ja ha obert el consultori de la platja de la Fossa de Calp i el de la platja de l’Arenal de Xàbia. L’altre és el de les Marines de Dénia. No troba metges per a destinar-los a aquests serveis d’atenció sanitària a peu de platja, i hi està destinant facultatius dels centres de salut. És llevar personal d’on també fa falta per a destinar-lo als consultoris d’estiu. Els centres de salut també registren a l’estiu un augment considerable de l’activitat assistencial i sanitària.