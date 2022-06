El València CF presenta el logotip del centenari de Mestalla

El València ha presentat aquest divendres el logotip que ha preparat per a la celebració del centenari de l’estadi de Mestalla, el camp més antic de la Lliga, que es va inaugurar en 1923, que complirà cent anys en 2023 i l’aniversari del qual se celebrarà durant tota la pròxima campanya.

Amb el lema “1923 –2023. 100 anys de SENTIMENT”, el club ha confeccionat “una icona accessible a la vista basada en la silueta del temple del valencianisme”, que inclou, a més, una rata penada, símbol del club i de la ciutat, així com “l’any d’inauguració i el del centenari”.

“Completen una imatge única per a celebrar 100 anys de gols, càntics i passió en un lloc icònic per al València CF i per al futbol mundial”, destaca l’entitat en un comunicat.