El COE cancel·la la candidatura de Catalunya i Aragó per als Jocs d’Hivern de 2030

El Comité Olímpic Espanyol (COE) ha renunciat definitivament a la candidatura conjunta per a organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern de 2030 en seus de Catalunya i Aragó, després de les desavinences polítiques entre els dos governs autonòmics, que no han aconseguit posar-se d’acord a l’hora de repartir-se la seu dels diferents esports. Ara, la porta estaria oberta a una nova candidatura, possiblement només catalana, per a optar a la següent cita olímpica hivernal, en 2034.

Segons ha informat el diari Ara, aquesta candidatura ha descarrilat de manera definitiva pels desacords entre Saragossa i Barcelona. Fonts pròximes al Govern de Madrid han assegurat aquest dilluns a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup, Prensa Ibérica, que aquest periòdic, que ha de ser el COE l’organisme que informe de la cancel·lació definitiva del projecte. Fonts del Govern de la Generalitat han indicat, referent a això, que encara no havien sigut informats de manera oficial sobre les últimes novetats sobre aquesta controvertida candidatura. El COE ha convocat una roda de premsa, en la seua seu central de Madrid per a informar, de manera oficial, sobre la decisió definitiva del projecte. Primeres reaccions Tot i que encara no s’ha produït la confirmació oficial de la renúncia a la candidatura, les primeres reaccions polítiques han començat a produir-se. Així, Josep Rius, portaveu de Junts, ha indicat aquest dilluns que “lamentem la decisió del COE de no presentar una candidatura als Jocs, una decisió que s’ha basat més en criteris polítics que tècnics”. El portaveu de Junts ha carregat contra el “boicot permanent” del Govern d’Aragó i l’electoralisme del president Javier Lambán. “Una vegada més no ha servit que el ministre d’Esports siga català. Espanya ens ha tornat a fallar”.