Compromís reunirà la seua executiva aquest dimarts

En un moment de crisi, qualsevol reunió entre dirigents es veu com un senyal d’alarma. L’executiva de Compromís es reunirà aquest dimarts, cinc dies després de la imputació judicial de la vicepresidenta del Consell i dirigent de la coalició, Mónica Oltra, una cita convocada prèviament a la citació com a investigada d’Oltra, però en la qual la seua situació judicial es convertirà en l’elefant a l’habitació.

La reunió de la direcció de Compromís, que se celebrarà aquest dimarts a les 16.30 hores en la seu de la coalició, arribarà després d’una setmana complicada, amb mals resultats per a l’esquerra a Andalusia i la citació d’Oltra per a declarar el pròxim 6 de juliol. La reunió és ordinària i ja estava convocada des d’abans de conéixer-se la imputació d’Oltra per la gestió de la seua conselleria del cas d’abusos del seu exmarit a una menor tutelada.

Per tant, en l’ordre del dia de la reunió no figura tractar la situació d’Oltra, tot i que en totes les reunions de la direcció de la coalició valencianista hi ha un punt referit a l’actualitat política, per la qual cosa sí que s’analitzarà, segons han assenyalat a EFE fonts de la coalició.

L’alcalde de València, Joan Ribó, va defensar divendres passat la necessitat que es reunira l’executiva de Compromís per a “madurar la decisió” sobre el futur de la vicepresidenta, ja que considera que la decisió que s’ha de prendre té dos vessants: un personal, que li correspon resoldre a Oltra, i un altre col·lectiu, que s’ha de resoldre dins de la coalició.

De fet, en Presidència de la Generalitat s’està a l’espera que hi haja un pronunciament oficial de Compromís sobre Oltra en l’executiva, i asseguren que de moment no s’ha produït cap reunió a soles entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la número dos de l’executiu valencià des que es va conéixer la imputació d’aquesta.

Oltra, que divendres passat va haver de respondre durant quasi una hora a una trentena de preguntes relacionades amb la seua imputació en la roda de premsa posterior al Ple del Consell i en la qual va afirmar que no anava a dimitir, no haurà de passar per aquesta situació aquesta setmana, ja que divendres és festiu a la Comunitat Valenciana pel dia de sant Joan i no hi haurà l’habitual reunió del Govern valencià dels divendres.