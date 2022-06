Demanen 5 anys de presó per a un cirurgià per abusar de dos pacients en un centre de salut de València

Un cirurgià d’un centre d’especialitats de València serà jutjat aquest dijous com a presumpte responsable de dos delictes d’abús sexual, comesos sobre dos pacients a les quals va fer tocaments en el transcurs d’una consulta, i pels quals s’enfronta a una condemna de 5 anys.

El primer cas va ocórrer el 6 de setembre de 2016, quan la víctima va acudir a la consulta per a una revisió després d’una operació d’una hèrnia inguinal.

Segons consta en l’escrit d’acusació de la Fiscalia, al qual ha tingut accés EFE, l’encausat havia de practicar-li una maniobra en la qual només havia de tocar-li l’abdomen, però, durant l’exploració, la va sotmetre a tocaments en les parts íntimes.

L’exploració que havia d’haver realitzat és la coneguda com a maniobra de Vasalva, tècnica en la qual el pacient es tomba boca amunt i el facultatiu ha de col·locar les mans en l’abdomen i fa força cap avall, la qual cosa fa que el pacient solte la respiració cap a fora.

A conseqüència d’aquests fets, la dona, de 63 anys, presentava simptomatologia d’ansietat i distímia de llarga duració, agreujada per aquest fet.

El segon episodi va succeir el 21 de novembre del mateix any amb una altra pacient que va anar a un reconeixement del pit per un problema de quistos.

L’acusació pública manté que el doctor li va indicar que havia d’examinar-li també els engonals, circumstància que va aprofitar per a tocar-li la zona genital.

Aquesta segona víctima, de 40 anys, va patir un trastorn adaptatiu mixt amb simptomatologia ansiosadepressiva de grau lleu.

El fiscal sosté que el processat, que està diagnosticat de trastorn bipolar, estava en aquells moments en una fase de descompensació hipomaníaca “que li produïa un augment patològic de la libido i una disminució de les inhibicions”.

El març de 2018 es va decretar la seua incapacitat permanent absoluta per a qualsevol mena de treball, i entén el Ministeri Públic que, en estar afectades les bases psicobiològiques de la seua imputabilitat, s’ha d’aplicar l’atenuant de trastorn mental.

El fiscal reclama una condemna d’un any de presó pel primer delicte, quatre pel segon, així com sengles indemnitzacions de 3.000 euros per a les víctimes.