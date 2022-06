La Guàrdia Civil desarticula dos punts de venda de droga a Carcaixent

La Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de droga en la localitat de Carcaixent, en els quals, a canvi de la substància, s’acceptaven no només diners en efectiu, sinó efectes robats que posteriorment es venien en el mercat negre. A més, en els registres es van incautar dues armes curtes amb munició, multitud de cartutxeria metàl·lica i dues pistoles elèctriques.

Els agents de la Guàrdia Civil es van adonar de l’existència d’una possible activitat de venda de droga en dos habitatges de la localitat, ja que aquestes activitats es duien a terme, fins i tot, a plena llum del dia. La realització de l’intercanvi s’efectuava quan el comprador aparcava el vehicle a escassos metres del domicili del venedor i fins i tot en la mateixa porta, en moltes ocasions, amb el motor i les llums d’emergència en marxa. Es feia una telefonada o es tocava al timbre i, al cap de pocs minuts, hi baixaven els habitants dels habitatges esmentats a atendre els seus “clients”. Aquesta transacció durava escassos segons.

A més, els agents de la Guàrdia Civil tenen coneixement que en un dels domicilis s’acceptaven, com a pagament de l’intercanvi de la droga, efectes de procedència il·lícita que, posteriorment, es venien en el mercat negre. En un dels habitatges es va procedir a la confiscació de dues armes curtes (revòlvers), amb munició i disposades per a ser usades, una del calibre 38 mm i una altra del calibre 9 mm, així com multitud de cartutxeria metàl·lica. També es va procedir a la confiscació de dues pistoles elèctriques, totes dues armes considerades prohibides. En un altre dels habitatges també es va procedir a la confiscació de nombrosa maquinària agrícola, així com eines (trepants, motors de reg, compressors, motoserres, bateries, carregadors de bateries, televisió i inversor de placa solar), de les quals no s’ha pogut verificar una procedència il·lícita. En el moment d’efectuar el registre en un dels habitatges es va procedir a identificar un home que hi havia en l’interior per a efectuar una compra de substàncies il·lícites i sobre el qual constava una requisitòria en vigor de cerca i detenció.

A conseqüència d’aquests fets es va procedir a la detenció de cinc persones, quatre homes i una dona, de nacionalitat espanyola i d’edats compreses entre els 20 i els 59 anys, com a autors de delictes contra la salut pública i de tinença il·lícita d’armes i encobriment. Les diligències han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 d’Alzira.