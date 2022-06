Massanassa impulsa la creació d’aparcaments dissuasius a proposta del PSOE

El PSPV-PSOE de Massanassa ha aconseguit el vot favorable de tot el Ple de l’Ajuntament per a aprovar la seua moció per a crear aparcaments temporals als barris de l’Alqueria i el Divendres, així com al barri antic de la localitat.

La moció socialista pretén que es propose a les propietats de solars en la zona del carrer Alqueria de Sòria i del barri del Divendres la cessió temporal d’aquests, a canvi d’incentius fiscals, per a usar-los com a aparcaments que eviten desplaçaments dins del nucli urbà i reduïsquen la contaminació, com ja es fa en altres dos emplaçaments. “A més, volem que aquests aparcaments públics estiguen videovigilats i que estiguen senyalitzats en les entrades a Massanassa per a facilitar-ne la localització”, afirma la portaveu socialista, Clara Quiles. Quiles va recordar, a més, que “si creem aparcaments en aquests solars, evitem que es convertisquen en abocadors incontrolats, com sol succeir moltes vegades en la zona de l’Alqueria, on, a més, sol descontrolar-se la vegetació, la qual cosa genera problemes de plagues”. Barri antic La moció aprovada preveu igualment l’estudi de la possibilitat d’establir convenis amb propietaris del carrer Verge del Remei, on actualment l’estacionament dificulta el trànsit d’altres vehicles de motor, la qual cosa els obliga en molts casos a circular per les voreres. “Pensem que aquestes solucions temporals poden ajudar a donar una alternativa, almenys temporal, per a continuar treballant en la conversió parcial en zona de vianants i l’eliminació urgent de barreres arquitectòniques en el centre de Massanassa”, afirma Clara Quiles.