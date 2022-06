Rescaten de nit un senderista d’edat avançada atrapat a la Cova Tallada

Un excursionista d’edat avançada es va quedar atrapat ahir a boca de nit a la Cova Tallada. El personal que controla l’accés a la senda que porta des de les Rotes de Dénia a aquesta gruta, que està ja en el terme de Xàbia, va recomanar al senderista que no fera la ruta. Li van insistir que era complicada. L’excursionista, però, no els va fer cas i es va aventurar en la senda i va arribar fins a la cova. Però allí va patir forts dolors en un genoll i ja no va poder tornar pel seu propi peu.

Cap a les 19.42 hores es va rebre l’avís que un senderista no podia tornar d’aquesta gruta litoral. Es va activar el rescat, que va culminar quan ja havia fosquejat (cap a les 22.30 hores). Els bombers van arribar fins a l’excursionista. Era complicat traure’l, ja que no hi havia llum. Tampoc hi podia intervindre ja l’helicòpter. Es va telefonar a Salvament Marítim per a evacuar l’home per mar. Així es va fer. L’excursionista estava bé. Patia, això sí, un fort dolor al genoll que li impedia caminar.