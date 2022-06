Els Vint-i-set aproven l'aval de Brussel·les a la candidatura d'Ucraïna a la UE

Els estats membres de la Unió Europea han acollit sense objeccions el dictamen favorable de la Comissió Europea a l'adhesió d'Ucraïna a la Unió Europea i que reclama l'estatus de candidat per a Kíiv, durant un primer debat d'ambaixadors dels Vint-i-set.

Fonts europees consultades per Europa Press assenyalen que el primer debat sobre l'opinió de Brussel·les a l'adhesió d'Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia s'ha saldat amb un suport unànime a la idea de considerar l'estatus de país candidat per a Ucraïna i Moldàvia, una condició aparellada a una sèrie de reformes importants de la judicatura i la lluita contra la corrupció.

Així, cap estat membre va posar objeccions a l'opinió de Brussel·les en la primera reunió a escala tècnica dels ambaixadors dels Vint-i-set davant la UE, celebrada a última hora d'aquest dilluns a Luxemburg, han indicat diverses fonts.

En aquest sentit, veuen encarrilada la qüestió abans de la cimera de líders europeus dels pròxims 23 i 24 de juny, en la qual els caps d'estat i de govern tenen l'última paraula sobre l'opció de concedir l'estatus de candidat a Ucraïna i Moldàvia.

Aquest dilluns, en la reunió dels titulars d'Exteriors europeus a Luxemburg, els Vint-i-set van mostrar un front unit en suport a la integració europea d'Ucraïna. Així, la ministra d'Exteriors francesa, Catherine Colonna, va parlar d'un "imperatiu polític, estratègic i moral" amb Kíiv, mentre que la seua col·lega alemanya, Annalena Baerbock, va considerar que la UE es troba davant un "moment històric" i va demanar "reflexionar per a no prendre la direcció equivocada".

Per la seua banda, els Països Baixos, un altre estat membre tradicionalment reticent amb l'ampliació, va valorar la proposta "equilibrada" de la Comissió Europea i va avançar el seu suport en el Consell Europeu. "És una proposta bona que assenyala la tremenda importància de la unitat en aquest context geopolític", va afirmar el responsable d'Exteriors, Wopke Hoekstra.

Dictamen positiu de Brussel·les

Després d'examinar la sol·licitud d'Ucraïna en temps rècord, l'executiu europeu va emetre un dictamen favorable divendres passat en el qual recomana als estats membres concedir-li l'estatus de candidat. Moldàvia també ha rebut el mateix dictamen que Ucraïna, mentre que Geòrgia queda pendent de fer reformes estructurals per a rebre l'estatus de candidat.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va tindre paraules de reconeixement per als progressos fets per part de Kíiv, però va emfatitzar "la necessitat de consolidar les reformes i assegurar-ne l'aplicació". "Per descomptat, no tot es pot aconseguir mentre seguisca la guerra en territori ucraïnés", va admetre.

Això sí, va recalcar diverses vegades que Brussel·les fa el pas sobre l'enteniment que es faran les reformes de la judicatura, de lluita contra la corrupció i per a protegir les minories exigides. Igualment, va recordar que les regles d'adhesió són "dinàmiques" i admeten reversibilitat si es registren reculades en les reformes compromeses. "És l'important del procés, que mostra que és el mateix país el que té a les seues mans el que passe, en cas que hi haja avanços, s'estanque o hi haja reculades", va assenyalar la conservadora alemanya.