Les nòmines de l'hostaleria valenciana es disparen un 49,3 % després de la pujada del salari mínim i la inflació

La pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que en l'actualitat se situa en 1.000 euros mensuals, l'impacte de la recent reforma laboral de l'executiu de Pedro Sánchez , que propicia la contractació indefinida, així com el repunt de la inflació (8,7 %), tenen un impacte directe en els costos laborals i salarials de tota Espanya, especialment en el sector de l'hostaleria. Així, aquesta branca d'activitat econòmica, segons constata l'enquesta trimestral publicada en el portal estadístic de la Generalitat Valenciana, revela que l'hostaleria dispara salaris fins a un 49,3 % en comparació amb el mateix període de temps de 2021, la qual cosa suposa elevar els costos laborals totals (ací s'inclouen també les cotitzacions socials i tant treballadors a temps complet com a temps parcial) fins als 1.325,94 euros mensuals.

En la resta d'Espanya l'hostaleria no se'n queda arrere i la despesa salarial en aquesta branca repunta un 67 % anual entre gener i març, la qual cosa també suposa el major increment per sectors. Malgrat les fortes crescudes, les despeses associades a l'hostaleria segueixen molt per davall de la mitjana espanyola i s'aproximen més al Salari Mínim Interprofessional que a les nòmines pagades en altres activitats econòmiques de la Comunitat Valenciana com la indústria (amb costos salarials entre 2.748,86 i 5.328,24 euros mensuals), la construcció (2.373,99 euros), així com en altres àmbits dels serveis més enllà de l'hostaleria. Així, aquests sous baixos contrasten amb els del comerç (2.264,91 euros), transport (3.131,64), activitats financeres i d'assegurances (5.314,27 euros) o les administracions públiques (3.209,28 euros).

Quant a la situació de l'hostaleria, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, reconeixia recentment que és un dels pocs sectors que encara no ha recuperat els nivells d'ocupats que tenia abans de la pandèmia. En aquest sentit, segons el ministre, encara li faltaria créixer al voltant d'un 1 %, una mica més de 20.000 treballadors en tota Espanya, per a tornar a aquell nivell. A més, va comentar que la falta de professionals de la qual es queixen els empresaris té a veure amb el fet que la pandèmia va durar tants mesos que molts treballadors se'n van anar a altres activitats i ja no han tornat.

En termes generals, el cost laboral de les empreses de la Comunitat Valenciana va augmentar el 3,4 % entre gener i març respecte al mateix període de 2021 i es va situar en 2.456,35 euros per treballador i mes, acumulant cinc trimestres a l'alça. Segons indica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'increment que experimenten tant l'hostaleria com la resta d'activitats es deu també al major nombre d'hores efectivament treballades, conseqüència de la caiguda que va experimentar durant el primer trimestre el temps laboral no productiu. En concret, es van reduir les hores no treballades per raons tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció o força major, en les quals s'inclouen els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Altres activitats

En el conjunt de l'economia, el cost salarial mitjà per treballador i mes de la Comunitat Valenciana (que inclou salari base, complements, pagaments per hores extraordinàries i endarreriments en termes bruts) va pujar el 3,4 % fins als 1.789,23 euros, superant per primera vegada en un primer trimestre de l'any la barrera dels 1.700 euros. Per àmbits de negocis, els costos salarials van registrar els majors increments en l'hostaleria, seguits per les activitats artístiques (13,6 %), les immobiliàries (12 %) i les financeres (11,5 %). Per contra, els majors descensos salarials es van comptabilitzar en les indústries extractives (30,3 %) i el subministrament d'electricitat i gas (10,2 %).

Segons fonts sindicals, la reforma laboral impacta de ple en els salaris d'aquest sector en el primer trimestre, ja que, malgrat que les noves condicions contractuals no van entrar en vigor fins al 31 de març, fins a aquest mes les decisions empresarials sí que es van veure influenciades per la reforma. A més, un exemple d'això va ser el fort increment, de vora el 40 %, dels costos no salarials en l'hostaleria (entre els quals estan la indemnització de finalització del contracte, de 12 dies per any treballat). Així, molts contractes es van acabar per a transformar-se en uns altres a l'espera de l'entrada en vigor final de la normativa, amb el pagament de les corresponents indemnitzacions.

L'INE també quantifica en el primer trimestre el nombre de vacants. En total, va ascendir entre gener i març a les 133.988, de les quals quasi el 90 % es van registrar en el sector serveis. Catalunya, Madrid i Andalusia van acaparar més de la meitat de totes les places sense cobrir.