La pluja farà la seua aparició aquesta vesprada a València, on s'activarà l'alerta groga per tempestes que poden arribar acompanyades fins i tot de pedra, segons la previsió de l'oratge a València elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). La preemergència estarà vigent a partir de les 18.00 hores en tot l'interior de la província i s'extingirà a mitjanit. Durant aquest temps podrien registrar-se tempestes explosives i aïllades però que podrien fer-se notar (i molt) al seu pas, segons pronostiquen els experts.

La DANA que la setmana passada va abrasir mitja Espanya és, precisament, la responsable d'aquestes tempestes vespertines de hui, ja que en desplaçar-se s'ha situat sobre la península Ibèrica. La calor acumulada en la superfície terrestre i la que hi ha al Mediterrani poden fer la resta, encara que també entraran altres factors en joc que, tal com adverteix hui Juanjo Villena en la seua columna en Levante-EMV, podrien provocar la caiguda de pedra i fins i tot algun vendaval.

L'oratge hui a València

Aemet anuncia per a hui "intervals de núvols mitjans i alts amb nuvolositat d'evolució a partir de migdia en zones de l'interior" de València. Allí podria haver-hi "arruixades i tempestes localment fortes i que es poden estendre cap al litoral al final del dia". També hi ha probabilitat que l'aigua arrossegue la pols en suspensió que hi ha en l'atmosfera, la qual cosa ocasionaria les molestes pluges de fang.

Quant a les temperatures, les màximes aniran "en ascens en el litoral i en lleuger descens a l'interior" de la província, mentre que el vent estarà marcat per les brises en la costa i bufarà amb caràcter "moderat a l'interior nord" a la vesprada.

Pel que fa a l'oratge a València ciutat, Aemet anuncia pluja a la capital del Túria per a aquesta vesprada. Les precipitacions, que es preveuen persistents, seran de major intensitat a primera hora de la nit i fins i tot podrien estendre's fins a la matinada.

No obstant això, és impossible predir on es podrien produir les tempestes explosives sobre les quals adverteixen els experts, fins i tot en les zones de l'interior on aquesta vesprada s'activa l'alerta groga per tempestes i pedra. I és que tot dependrà de la concatenació o no dels factors que provoquen el desencadenament de fenòmens d'aquest tipus en un determinat lloc. És a dir, encara que l'Aemet activa la preemergència per tempestes en tot l'interior de València, això no significa que vagen a produir-se ni que només vagen a ocórrer en municipis de l'interior, sinó que podrien estendre's a altres zones.

Així mateix, és impossible anunciar amb exactitud si en un punt concret caurà o no pedra o si s'hi registrarà una tempesta explosiva o simplement hi cauran unes gotes.