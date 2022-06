Baldoví es descarta com a substitut d’Oltra

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, s’ha mostrat convençut que Mónica Oltra, malgrat haver presentat la seua dimissió aquest dimarts com a vicepresidenta de la Generalitat valenciana, serà “una magnífica candidata” de la coalició a les pròximes eleccions autonòmiques i ell, de fet, s’ha descartat com una possible alternativa.

En una roda de premsa en la cambra baixa, Baldoví ha recalcat que la dimissió d’Oltra va ser fruit d’una decisió tant “personal” com “col·lectiva” i ha elogiat la “grandesa, generositat i valentia” de la líder de la coalició per deixar tots els seus càrrecs en la Generalitat i també el seu escó a les Corts. A preguntes sobre si estaria disposat a deixar el Congrés i anar-se’n a València, el diputat ha recalcat que això “no passarà”, perquè ara el cas d’Oltra eixirà del Tribunal Superior de Justícia i passarà a la jurisdicció ordinària, quan deixe de ser aforada, amb la qual cosa l’assumpte “anirà més de pressa” i donarà temps al fet que Oltra puga concórrer de nou com a cap de cartell en les autonòmiques de maig de 2023. Respecte a qui la succeirà en la Vicepresidència de la Generalitat, s’ha limitat a comentar que seran els partits que integren Compromís els que hagen d’acordar quin perfil es tria i que la persona que es designe comptarà amb tot “el suport i la confiança del conjunt de l’organització”. Pels equilibris interns dins de la coalició valencianista, el càrrec que ocupava fins ara Oltra li correspondria a Iniciativa, partit al qual pertany la recentment dimitida, mentre que Baldoví forma part de Més. Les mirades es posen llavors sobre Aitana Mas, diputada alacantina a les Corts i portaveu d’Iniciativa després del seu últim congrés al febrer, que es perfila com a futura vicepresidenta, consellera de Polítiques Inclusives i Igualtat i portaveu de l’executiu. A favor de Mas juga la proximitat amb Oltra, formar part d’Iniciativa, ser dona (per a mantindre la paritat en l’executiu autonòmic) i que la seua designació seria reversible en el cas que la causa judicial que afecta l’exvicepresidenta s’arxivara i poguera recuperar el seu lloc en el Govern valencià.