Dénia prohibeix aparcar caravanes a la Punta del Raset i al final de les Rotes

Dénia ha deixat de ser una ciutat hostil amb les caravanes. El regidor de Seguretat i Mobilitat Urbana, Javier Scotto, va subratllar ahir que aquests turistes fan una despesa diària d’entre 60 i 80 euros. “És un turisme molt potent”, va dir Scotto. I, sí, desplaçar-se en autocaravana i furgoneta càmper està de moda. És una alternativa de vacances que va cobrar força amb la pandèmia.

L’Ajuntament va aprovar al febrer una ordenança que reconciliava la ciutat amb el turisme de caravanes. Abans estava prohibit que aquests vehicles estacionaren en el terme municipal. Ara sí que ho poden fer. El que segueix vetat és l’acampada. Això sí, no es pot aparcar en qualsevol punt. En concret, hi ha dos llocs en primera línia de platja en els quals Costes prohibeix que aparquen les caravanes. Són l’aparcament de terra de la Punta del Raset (on hi ha el restaurant Fernando) i el tram final de les Rotes (entre el restaurant Mena i la platja de les Arenetes, que és el que ara es tanca també al trànsit i on funciona el trenet turístic).

El consistori ja ha col·locat senyals en els quals deixa clar que, en aquests llocs, on se solen veure bastants caravanes i furgonetes càmper aparcades, està prohibit que aquests vehicles estacionen.

Mentrestant, en els altres trams de la primera línia de platja de Dénia les caravanes sí que poden aparcar, però durant un termini màxim de 24 hores a la setmana. Un senyal que especifica aquesta limitació és el que s’ha col·locat en l’aparcament de la platja del Trampolí, també a les Rotes. Al parc litoral de les Bassetes també es restringeix l’estacionament a 24 hores.

En les zones urbanes, la limitació és de 48 hores a la setmana.

El que està prohibit és l’acampada. No es pot desplegar tendals, col·locar estabilitzadors en les rodes o traure taules i cadires. Això denota que els turistes s’han “apoltronat”.

El turisme que viatja amb la casa a coll va a més. Dénia ha deixat de ser un punt negre per a les caravanes. No vol renunciar a aquests turistes nòmades.