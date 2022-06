Els ingressats per coronavirus tornen a pujar: un 22 % en una setmana

El coronavirus ha tornat a agafar força. Després de diverses setmanes de baixada tant en contagis nous com en persones que necessiten ser hospitalitzades, les dades que ahir oferia la Conselleria de Sanitat confirmaven que, de nou, la tendència és de pujada. I és que ahir es consolidava el repunt que ja es va veure divendres passat, sobretot en el nombre de persones ingressades.

Després de la “setena onada”, mai reconeguda com a tal, va ser el dimarts 14 de juny quan es va registrar la xifra més baixa de persones ingressades per covid des de mitjan abril: 576 persones. La xifra va pujar a 637 divendres passat i a 705 hospitalitzats ahir dimarts. La pujada és, doncs, d’un 22 % en una setmana.

Les dades de contagis nous i d’incidència acumulada de casos entre majors de 60 anys també assenyalen el canvi de tendència. La Conselleria de Sanitat ha localitzat, des del divendres passat, 3.853 infectats nous, 1.834 entre majors de 60 anys. És la xifra més alta de contagis nous en aquest col·lectiu des de finals de maig.

La major incidència, entre els majors de 80 anys

A més, les dades del Ministeri de Sanitat mostraven que la incidència de casos ha passat dels 402 per 100.000 habitants del divendres als 441 casos registrats ahir. La taxa de casos per població ha pujat en tots els grups d’edat, però, en termes relatius, hi ha més contagiats entre els majors de 80 anys: 537 casos per cada 100.000 habitants.

La C. Valenciana es manté, però, per davall de la mitjana de casos d’Espanya: 653 per cada 100.000 habitants. En regions com Madrid o Canàries és on, en aquests moments, la pandèmia ha tornat a ressorgir amb força, amb taxes de 1.106 o 1.001 casos per cada 100.000 habitants, respectivament.

L’índex que no s’ha ressentit és el d’hospitalitzats en UCI, que, fins i tot, baixa a 31 persones. Caldrà esperar, però, uns dies per a confirmar si el repunt d’infeccions porta a més persones a l’UCI, com sol succeir, i també desemboca en més morts, cosa que s’ha registrat des de l’inici de la pandèmia.

Quant a morts, la Conselleria de Sanitat ha registrat 10 morts més per covid en els últims 15 dies. Es tracta de 4 dones, d’entre 74 i 91 anys, i 6 homes, d’entre 65 i 88 anys. Amb aquests decessos, el recompte “oficial” ascendeix a 9.496 valencians que han perdut la vida pel SARS-CoV-2.