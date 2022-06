L’hora d’Aitana Mas: es perfila com a successora d’Oltra

Aitana Mas és una de les líders més destacades d’Iniciativa del País Valencià, un dels partits que conformen la coalició de Compromís i del qual formen part la fins ara vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i també la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà.

Diputada a les Corts des de 2019 i una de les valedores de Compromís a Alacant, Mas destaca en el seu paper com a parlamentària i exercint com a síndica adjunta de Compromís. De fet, la seua bona tasca, la seua oratòria, el seu tarannà i la seua imatge impecable la van portar a ser una de les candidates al càrrec de portaveu de la coalició, quan Fran Ferri va anunciar la seua eixida, a finals de 2021.

No obstant això, els equilibris i el repartiment de càrrecs que manté Compromís entre les seues diferents formacions va fer que aquesta responsabilitat finalment recaiguera en Papi Robles, integrant de Més Compromís (antic Bloc), files des de les quals també valoren el treball de la jove política.

En paral·lel a això, Aitana Mas (Crevillent, 1990), al costat d’Alberto Ibáñez —tots dos pròxims a Mónica Oltra, a qui tenen com a referent i amb qui han crescut políticament—, ha impulsat una renovació generacional en Iniciativa i, des del mes de febrer passat, són els nous portaveus d’aquesta “pota” de Compromís.

Possible tornada al Consell

Ara, el nom d’Aitana Mas torna a estar sobre la taula, en aquesta ocasió per a encarregar-se de la cartera d’Igualtat i Polítiques Inclusives i/o com a vicepresidenta del Consell. Anteriorment, sempre que ha aparegut en alguna travessa, Mas no ha dubtat a reconéixer que està a la disposició del partit, preparada “per a liderar un projecte”, com va apuntar al desembre i va recollir aquest periòdic. A més, és pròxima a Mónica Oltra, per la qual cosa la fins ara vicepresidenta li traspassaria el càrrec a una persona pròxima i de la seua confiança.

Si es confirmen els rumors, això suposaria la tornada de Mas al Consell, perquè cal recordar que, en la primera legislatura del Botànic (de 2015 a 2019), va ser directora general de Transparència i Participació en la conselleria que dirigia Manuel Alcaraz (també d’Iniciativa).

Fins llavors, aquesta enginyera civil de formació va ser regidora de Compromís a l’Ajuntament de Crevillent (2011-2015) i portaveu local de la coalició. De fet, és la dona política més jove d’Espanya a encapçalar una candidatura (ho va fer amb tan sols 21 anys).

En la seua tasca a les Corts, Aitana Mas suma intervencions i forma part de diferents comissions, sobretot de qüestions relacionades amb l’economia (especialment la banca) i amb obres públiques i infraestructures, això últim relacionat amb la seua formació universitària.