Puig subratlla que la decisió de Ford converteix la Comunitat Valenciana en referent europeu de la nova automoció

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que la decisió de Ford, unida a la instal·lació a Sagunt de la gigafactoria de bateries de Volkswagen, converteix la Comunitat Valenciana en “una referència de la nova indústria d’automoció” i la consolida com a “pol de sostenibilitat europeu”.

Puig ha oferit una roda de premsa urgent al Palau de la Generalitat per a valorar la decisió de Ford Europa que la planta valenciana d’Almussafes siga finalment la triada per a desenvolupar els dos vehicles elèctrics nous del fabricant automobilístic, després d’imposar-se a l’alemanya de Saarlouis, amb la qual competia.

Quant als dubtes que hi havia inicialment sobre la possibilitat que la multinacional no apostara per la planta valenciana, el president ha reconegut que fa un any “hi havia molts dubtes... I riscos. I hui hi ha gigafactoria a Sagunt i Ford ens tria per al seu futur a Europa”. Per a Puig, aquestes decisions “ajuden a mirar avant amb esperança”.

Durant la seua compareixença, el president ha explicat que la proposta de la planta valenciana competia amb Alemanya, “que mai és fàcil”, ha matisat.

Ha defensat que la Comunitat és “un territori amable per a la inversió” que ofereix “confiança i credibilitat”, i ha assenyalat que, encara que el camí “no serà fàcil”, perquè la indústria de l’automòbil està en “una cruïlla molt gran”, en aquests moments s’està “en disposició de donar aquesta batalla i d’intentar guanyar-la”.