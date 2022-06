La C. Valenciana preveu recuperar aquest estiu el 94 % del turisme internacional pre covid

La Comunitat Valenciana preveu recuperar el 94 % de les arribades de turistes internacionals de 2019 al juliol i agost. Així ho confirmen les dades de reserves facilitades hui per la plataforma d'intel·ligència turística ForwardKeys, integrada en el Clúster d'Empreses Innovadores per al Turisme de la Comunitat Valenciana (Adestic), en una jornada sobre digitalització.

Segons la informació facilitada pel cap d'Intel·ligència de Mercat en ForwardKeys, Juan Gómez García, la capacitat aèria programada, hui dia, per a vols internacionals a la Comunitat Valenciana aquest estiu és de 2,2 milions de seients; dels quals 1,5 milions són per a l'aeroport d'Alacant, 713.000 per al de València i 24.000 per al de Castelló. Pel que fa als principals mercats d'origen quant a capacitat programada de les aerolínies, n'encapçalen la llista el Regne Unit, França, els Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Noruega, Suècia, Suïssa i Irlanda, segons un comunicat d'Adestic.

D'altra banda, les dades sobre les reserves anticipades per a arribades internacionals en els mesos de juliol i agost de 2022 indiquen que els cinc mercats amb un major creixement respecte a l'estiu de 2019 són Dinamarca, amb un 80 % més; Bèlgica, amb un 75 %; Suècia, amb un 61 %; Alemanya, amb un 46 %; Noruega, amb un 39 %; els Estats Unit, amb un 19 %, i els Països Baixos, amb un 12 %.

Perfil del turista

Respecte a la mena de turisme internacional que arribarà a la Comunitat Valenciana, els indicadors parlen d'una millora del perfil socioeconòmic del visitant i de l'increment del seu poder adquisitiu, ja que les reserves en cabina prèmium creixen un 43 % respecte a 2019. A més, els mateixos indicadors assenyalen que creixen les estades d'entre 6 i 13 nits, la qual cosa repercutirà positivament en l'estada mitjana. També creix la grandària dels grups, ja que els viatges en família i/o grups xicotets passen del 50 % a 52 % del total de les arribades, augmentant a més un 3 % els viatges de grups de quatre persones.

D'altra banda, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha donat a conéixer hui les dades de Conjuntura Turística Hotelera, que posen en relleu que en el mes de maig passat la Comunitat Valenciana va ser, amb un 58 %, la tercera autonomia amb un major percentatge de pernoctacions, només superada per Canàries i Balears. Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana són les destinacions principals dels viatgers residents a Espanya al maig, amb el 21,7 %, 14,2 % i 12,6 % del total de pernoctacions, respectivament. En aquest mes, els hotels de l'autonomia van incrementar els seus preus en un 16,2 % en termes interanuals. Es tracta de sis punts menys que la mitjana espanyola. El percentatge està molt per davall del 44 % de Madrid.