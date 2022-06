La "capella sixtina valenciana" es fa més gran: presenta el reraltar i la sagristia recentment recuperats

La parròquia-museu de Sant Nicolau ha convocat una roda de premsa la setmana que ve per a presentar la visita a les últimes estances restaurades, que s'obriran al públic el 7 de juliol. El reraltar i la sagristia han sigut les últimes estances restaurades gràcies al mecenatge de la Fundació Hortensia Herrero i que ara s'obrin al públic. Significa la posada en valor d'espais significatius en la història de la parròquia i una successió d'interessants troballes arquitectòniques que permeten comprendre l'evolució del temple durant els segles XVI, XVII i XVIII. En la roda de premsa es presentarà el nou recorregut guiat que inclou aquestes estances recentment recuperades. La presentació serà el 30 de juny i hi intervindran José Juan Baldó, tècnic de conservació de la parròquia de Sant Nicolau; Mari Luz Segarra, directora d'Operacions de Menta. Explore the Culture, i Claudia Añó, historiadora de l'art i gestora cultural de Menta. Explore the Culture.