Cullera prohibeix les fogueres de Sant Joan pel risc d'incendis

Cullera es quedarà enguany sense fogueres de Sant Joan. L'Ajuntament ha acordat a primera hora de la vesprada de hui prohibir el foc en tot el terme municipal, incloses les platges, per decretar la Generalitat Valenciana el nivell alt per risc d'incendis. "Les nostres platges es troben a menys de 500 metres de terreny forestal i, per tant, queda totalment prohibit encendre foc en totes les platges", ha alertat el govern municipal.

L'antecedent ocorregut l'abril de 2014, quan en una altra jornada de risc es va cremar la muntanya de Cullera per autoritzar-se la disparada d'un castell de focs artificials, pesa molt en la memòria local. El llavors alcalde, Ernesto Sanjuán, va ser processat i condemnat per aquell incident. "Al nostre poble ja sabem el que suposa no fer cas dels avisos d'emergències i prevenció d'incendis, així que enguany no podrem gaudir de les tradicionals fogueres a les platges", ha subratllat l'Ajuntament. Les autoritats locals han sol·licitat a la ciutadania la col·laboració en el compliment d'aquesta norma, "i no sols quant al foc, sinó pel que fa a qualsevol artefacte pirotècnic". Agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil vetlaran pel compliment de la prohibició.