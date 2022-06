L'OMS demana que la menstruació es reconega com un "problema de salut" i "no d'higiene"

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat que la menstruació siga reconeguda com un "problema de salut i de drets humans" i "no d'higiene" i que, per tant, s'aborde en la perspectiva d'un curs de vida, des d'abans de la menarquia fins després de la menopausa.

Així, l'organització ha lamentat que la salut menstrual no haja format part de l'agenda de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, ni en la Declaració del Mil·lenni, ni tampoc estiga inclosa en les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per als objectius de salut, igualtat de gènere o aigua i sanejament.

En concret, l'organisme de Nacions Unides ha sol·licitat reconéixer que la salut menstrual significa que les dones i xiquetes tinguen accés a informació i educació sobre aquest tema, als productes menstruals que necessiten, a les instal·lacions d'aigua, sanejament i eliminació, a l'atenció competent i empàtica, quan siga necessari, i a viure, estudiar i treballar en un entorn en el qual la menstruació es veja com una cosa positiva i saludable, no com una cosa de la qual avergonyir-se.

A més, l'OMS s'ha compromés a intensificar els seus esforços per a encoratjar els responsables polítics i sanitaris a col·laborar per a promoure els drets de les dones i les xiquetes i, així, satisfer les seues necessitats integrals de salut menstrual, especialment en contextos humanitaris.

També ha mostrat el seu compromís a trencar el silenci i l'estigma associats amb la menstruació i fer que les escoles, els centres de salut i altres llocs de treball (inclosos els llocs de treball de l'OMS) responguen a la menstruació.

"Els governs estan començant a actuar, però necessiten fer molt més. Alguns governs han eliminat els impostos sobre els productes menstruals, uns altres s'han centrat en els desafiaments a què s'enfronten les adolescents en edat escolar per a obtindre productes menstruals i altres han posat en marxa estratègies per a proporcionar productes menstruals a poblacions en circumstàncies difícils, per exemple, aquelles que no tenen llar o les que estan empresonades", ha detallat l'organització.

No obstant això, considera que els governs hauran de fer més que millorar l'accés als productes menstruals. "Haurien de fer escoles, llocs de treball i institucions públiques que donen suport al maneig de la menstruació amb comoditat i dignitat. Més important encara, haurien de normalitzar la menstruació i trencar el silenci que l'envolta. Finalment, en el context del que està succeint a Etiòpia, Ucraïna i altres llocs, els governs haurien d'incloure una atenció a la menstruació com a part d'una resposta més àmplia de salut sexual i reproductiva en aquelles persones desplaçades a causa de la guerra o calamitats naturals", ha resolt l'OMS.