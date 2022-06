Nafti decideix amb els cedits Pablo Martínez i Brugui

Dos jugadors en la plantilla del Llevant UD parteixen amb un xicotet avantatge respecte als seus companys d'equip: Pablo Martínez i Brugui. Els dos futbolistes han passat els últims mesos cedits a l'Osca i el Mirandés, equips de LaLiga Smartbank, i per això coneixen millor que els altres el que hi haurà aquest curs en la categoria de plata. Mehdi Nafti, al qual els dos es van enfrontar quan aquest dirigia el Leganés, haurà de decidir si compta amb ells en la seua plantilla per a la temporada. El principal encarregat de consensuar la planificació esportiva amb Felipe Miñambres, Mehdi Nafti, també coneix aquests futbolistes. En la seua etapa al capdavant del Leganés es va enfrontar als dos cedits granotes i el quadre pepinero va guanyar. Brugui va eixir a la gespa en el minut 67 amb un marcador desfavorable de 2-0 que no va poder revertir el Mirandés, mentre que Pablo Martínez va ingressar al verd en el descans amb empat a un i l'Osca va acabar perdent. Quan falta una setmana i mitja perquè comence la pretemporada i mancant que comencen a arribar els fitxatges, el nou entrenador del Llevant té a aquests dos futbolistes com a principals novetats respecte al grup que va encaixar el descens, a més d'Álex Blesa. El migcampista va eixir a préstec al Castelló i va gaudir de poques oportunitats com a albinegre en Primera RFEF, l'escaló immediatament inferior a LaLiga Smartbank.