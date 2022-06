Un total de 68 investigadores de la UPV estan entre les més destacades d'Espanya

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha publicat la seua primera classificació amb les 5.000 científiques espanyoles i estrangeres que investiguen en organismes espanyols, classificades segons els indicadors dels seus perfils personals públics en la base de dades Google Acadèmic (Google Scholar en anglés), un motor de cerca especialitzat en contingut i bibliografia científica. Entre elles es troben 68 investigadores que desenvolupen la seua carrera científica a la Universitat Politècnica de València (UPV).

El top 5 d'investigadores UPV presents en aquest rànquing està encapçalat per Amparo Chiralt, de l'Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament (IUEAD), que ocupa el lloc número 30 en la classificació nacional; la segueixen Patricia Concepción Heydorn, de l'Institut de Tecnologia Química (UPV-CSIC) i 92a en tot el país; Rosa Puchades, de l'Institut Interuniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), que se situa en la 457a posició nacional; Chelo González, actual directora de l'Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament, amb la posició 688 en la classificació general, i tanca en el cinqué lloc UPV –i 731 nacional– Montserrat Robles, que va ser directora de l'Institut ITACA de la UPV.

Entre les seixanta-huit científiques, cinquanta-tres estan adscrites a la UPV i quinze a algun dels centres mixtos que té aquesta institució amb el CSIC, en concret a l'Institut de Tecnologia Química (ITQ), a l'Institut INGENIO o a l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP).

En total, són unes 500 les institucions representades en el rànquing. De totes aquestes, la institució que compta amb més investigadores és el mateix CSIC, amb 633 científiques.

En opinió d'Isidro F. Aguillo, editor d'aquesta classificació i investigador en l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC (IPP-CSIC): “Aquest treball pretén incrementar la visibilitat del treball fet per les investigadores i forma part de les polítiques d'igualtat i diversitat del CSIC. És una aposta per la transparència i un esforç per conéixer la contribució de les nostres investigadores”.